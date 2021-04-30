Россиянам предложили отдых в Сочи по цене автомобиля

Россиянам предложили отдых в Сочи, максимальная стоимость которого может достигнуть 500 тысяч рублей в сутки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство недвижимости ЦИАН.

Согласно предоставленным данным, на 30 апреля стоимость аренды виллы рядом с летней резиденцией президента «Бочаров ручей» площадью 1200 квадратных метров достигла цены подержанного автомобиля — полумиллиона рублей за день.

Также уточняется, что вторым в топе самых дорогих предложений на майские праздники стал комплекс из двух коттеджей в Ленинградской области, который можно арендовать за 300 тысяч рублей в сутки.

В топ-3 также вошел двухэтажный коттедж в Москве рядом с рекой с размещением на восемь человек. Его предлагают снять за 250 000 рублей в сутки.

Вдобавок специалисты по недвижимости отмечают, что в некоторых регионах страны во время майских праздников цены бывают значительно выше средних.

Ранее в апреле сообщалось, что крымские отели начали массово отменять оплаченные предзаказы на проживание, чтобы установить более высокие цены. Такая же тенденция наблюдается в Краснодарском крае и Абхазии.