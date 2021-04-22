Россияне повально захотели поехать в один город России по работе

Россияне признались, что больше всего хотели бы поехать в командировку в Санкт-Петербург. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Согласно опросам, россияне повально выбрали Санкт-Петербург лучшим городом для рабочих поездок. Так ответило 47 процентов респондентов. На втором месте — Сочи — сюда захотели отправиться в командировку 36 процентов граждан.

Еще одним фаворитом для деловых поездок стала Москва — в столицу мечтают попасть по работе 25 процентов россиян. Чуть меньше — 20 процентов опрошенных предпочли бы отправиться в Казань. Калининград по рабочим вопросам захотели посетить 13 процентов респондентов.

Отмечается, что более половины участников опроса хотели бы совместить деловую поездку в этих городах с отдыхом. Также около трети опрошенных оценили инфраструктуру и бизнес-потенциал в данных регионах, примерно столько же россиян признались, что их привлекает культурный досуг. Еще 14 процентов заявили, что, помимо работы, они хотели бы встретиться с родственниками.

22 апреля сообщалось, что самыми популярными направлениями для отпуска с детьми признаны Краснодарский край и Крым. В частности, наиболее востребованными городами в этих регионах оказались Сочи и Евпатория. Размещение в них, по словам экспертов, обойдется от 2900 до 3100 рублей в сутки.