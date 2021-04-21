Названы лучшие места в России для отдыха без женщин

Российские мужчины назвали Севастополь лучшим городом страны, куда они поедут отдыхать только в компании друзей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса бронирования жилья Tvil.ru, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным бронирования жилья на лето 2021 года, лучшими местами для отдыха мужской компанией без женщин стали Севастополь, Геленджик и Сочи. Помимо прочего, россияне для отпуска с друзьями рассматривают такие города как Воронеж, Осташков, Кондопога, Пено, а также Гагру в Абхазии.

Так, в Севастополе можно найти жилье от 3127 рублей за ночь, в Геленджике — от 4199 рублей, в Сочи — от 2042 рублей.

Специалисты отмечают, что дешевле всего мужская компания сможет отдохнуть в Гагре — от тысячи рублей за ночь, а самый дорогой отпуск выйдет в Пено — от 15 тысяч рублей за ночь.

Ранее в апреле россиянин рассказал о самых красивых местах для отдыха с палаткой в Абхазии. По словам туриста, самый известный кемпинг Абхазии находится за Пицундой, в районе Рыбзавода. Еще одним красивым местом для остановки с палаткой мужчина назвал храм Амбара в Гудаутском районе.