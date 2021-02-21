Раскрыты секреты комфортного путешествия автостопом по России

Путешествия по России автостопом в пандемию коронавирусной инфекции практически не пострадали, сообщил блогер и путешественник Олег Приходько в беседе с радио Sputnik.

По его словам, туристы, которые предпочитают путешествовать автостопом, отмечают, что несмотря на эпидемию, водители не стали подбирать пассажиров реже. Однако есть регионы, где поймать машину сложнее. «Например, в Сибири, на Севере, на Дальнем Востоке лучше подбирают. А в Центральной России путешествовать автостопом не так удобно. Также на федеральных трассах могут хуже брать», — подчеркнул блогер.

Приходько отметил, что, строя свой маршрут, лучше выбрать оживленную трассу. Также следует помнить, что нет смысла ловить автомобиль в черте города. Путешественник подчеркнул, что недостаточно выйти за его пределы. «Когда выходишь из города, ты должен миновать все повороты направо и налево. Какие-то машины будут ехать либо туда, либо сюда, а тебе нужен трафик, который идет прямо», — сказал он.

Блогер отметил, что большое значение имеет то, как выглядит путешественник. Так, туристов в темной или камуфляжной одежде подбирают реже. Приходько посоветовал надевать в дорогу что-нибудь яркое.

Ранее сообщалось, что главными направлением для путешествий по России в 2020 году оказались Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, в десятку самых популярных населенных пунктов для путешествий на авиационном транспорте вошли Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Екатеринбург и Уфа.