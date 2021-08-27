Раскрыта стоимость самого дорогого купленного россиянами летом 2021 года билета

Стоимость самого дорогого перелета за рубеж летом 2021 года составила 189 тысяч рублей

Самым дорогим полетом россиян за рубеж летом 2021 года стал рейс из Челябинска в Лиму, столицу Перу — стоимость авиабилета в экономическом классе составила 189 тысяч рублей в обе стороны. Данные о самых дорогостоящих билетах за июнь, июль и август 2021 года на самолет и поезд раскрыли аналитики онлайн-сервиса «Туту.ру» в исследовании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На втором месте по стоимости разместился рейс из Москвы в Одессу — турист купил билеты туда-обратно за 150 тысяч рублей. Замыкает топ-3 полет из Москвы в Ереван, который обошелся в 143,3 тысячи рублей.

В десятку самых дорогих билетов за границу также вошли заказы, оформленные по маршрутам Москва — Салоники, Сургут — Бургас, Санкт-Петербург — Мюнхен, Москва — Тиват, Москва — Анталья, Москва — Баку и Москва — Дели.

Среди внутренних рейсов самым дорогим оказался полет из Москвы во Владивосток — путешественник заплатил 330 тысяч рублей за билет в бизнес-классе в обе стороны. Второе место занял маршрут Москва — Петропавловск-Камчатский, третье — Ростов-на-Дону — Владивосток. По этим направлениям россияне покупали билеты за 282 тысячи рублей и 214 тысяч соответственно.

Цена за самые дорогие поездки на поезде (из Владивостока в Москву и обратно) достигла 43-45 тысяч рублей — все они оформлены в вагонах класса люкс. Кроме того, в рейтинг вошли маршруты Москва — Хабаровск, Екатеринбург — Хабаровск, Ковров — Владивосток, Уфа — Сковородино, Сковородино — Москва, Москва — Белогорск, Новосибирск — Владивосток, Москва — Иркутск, Хабаровск — Москва, Самара — Владивосток и Уфа — Белогорск. Цены на них варьируются в пределах 33-42 тысяч рублей в одну сторону.

Ранее в августе независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев предсказал возможную стоимость авиабилетов осенью. По его словам, в связи с окончанием курортного сезона рейсы на черноморское побережье могут упасть в цене. При этом он отметил, что билеты в Египет вряд ли подешевеют, поскольку осень — наиболее подходящее время для поездок туда.