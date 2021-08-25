Названы главные статьи экономии россиян в отпуске

Российские туристы рассказали, на чем экономят во время отпуска, — почти каждый четвертый отдыхающий готов отказаться от аренды шезлонгов и пляжных зонтов. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Следующая по распространенности статья расходов, на которой экономят в поездках, — это билеты. За счет них стараются снизить свои затраты около 17 процентов путешественников.

При этом 13 процентов россиян уверены, что сократить расходы в отпуске позволит отказ от покупки подарков и сувениров. Помимо этого, 12 процентов респондентов не готовы платить за страховку, а другие восемь процентов — стараются не тратить средства на развлечения.

Меньше всего россияне, согласно опросу, готовы экономить на мобильной связи и еде (пять и четыре процента соответственно).

Ранее в феврале россияне признались в стремлении тратить меньше денег в путешествиях на сувениры и подарки для друзей и близких (63 процента), поскольку пандемия коронавируса «ударила по их кошельку». Кроме того, десять процентов туристов уверены, что необходимо экономить на развлечениях.