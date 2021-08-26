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Российская авиакомпания начала продавать авиабилеты по одному рублю

Авиакомпания Nordwind начала продажу субсидированных билетов по одному рублю
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская авиакомпания Nordwind начала продажу билетов по субсидированным тарифам стоимостью один рубль. Условия для получения льготы опубликованы на сайте перевозчика.

Так, чтобы забронировать перелет по низкой цене, нужно соблюсти ряд условий. Во-первых, в бронировании должно быть минимум два пассажира, один из которых — ребенок младше 12 лет. Во-вторых, необходимо искать билеты в одну сторону с датой вылета до 30 ноября 2021 года.

Если в заказе есть подросток от 12 до 18 лет, то при бронировании заполняется форма для оформления семейного тарифа.

Уточняется, что за рубль можно улететь в Калининград и обратно из Казани, Самары, Ярославля, Нижнего Новгорода, Воронежа, а также из Казани в Иркутск и обратно.

Ранее, 16 августа компания Nordwind анонсировала планы по продаже льготных билетов за рубль. Такую цену руководство компании установило в заявке на получение выделенных правительством субсидий для авиаперевозок. В Росавиации добавили, что цену снизили максимально для гарантированного получения государственной выплаты.

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