Российская авиакомпания будет продавать авиабилеты стоимостью один рубль

Российская авиакомпания Nordwind будет продавать авиабилеты стоимостью один рубль. Такую цену руководство установило в заявке на получение выделенных правительством субсидий для авиаперевозок, передает «Известия» со ссылкой на источники в отрасли.

«Компании в заявках указали тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении. "Северный Ветер" (Nordwind — прим. «Лента.ру») действительно указал тариф в один рубль», — рассказал представитель Росавиации.

Отмечается, что субсидии были выделены правительством на перевозку семей железнодорожным и авиационным транспортом по России в размере 2,65 миллиарда рублей. Из них 1,35 миллиарда — дотации на перелеты детей до 18 лет с сопровождающими по 45 туристическим направлениям.

Для участия в отборе на получение денежных средств компании подавали заявки, в которых были прописаны маршруты перелетов и размер специального тарифа, в соответсвии с которым организация будет продавать билет одному пассажиру в одном направлении.