Российская авиакомпания запустит рейсы на популярный пляжный курорт

С 31 июля авиакомпания «Россия» запускает полеты в Бургас — рейсы из Санкт-Петербурга будут выполняться четыре раза в неделю. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что для выполнения рейсов до популярного пляжного курорта будут эксплуатироваться самолеты Airbus A319.

Ранее в июне стало известно о возобновлении авиасообщения между Россией еще с восемью странами — США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

24 июля оперштаб заявил о расширении полетной программы в Болгарию — увеличилось количество рейсов из Москвы в Варну, Софию и Бургас.

При этом власти страны ужесточили правила въезда для российских туристов. По прибытии необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста — он должен действовать 72 часа до путешествия.