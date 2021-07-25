Россиян предупредили о резком взлете цен на авиабилеты

Существенный скачок цен на авиабилеты внутри России маловероятен, а вот стоимость международных авиаперелетов, особенно во вновь открывшиеся для туризма страны, будет лишь расти. Об этом заявил директор турагентства «Горящие туры» Сергей Корчагин, его слова приводит РИА Новости.

Корчагин предупредил, что стоит готовиться к резкому взлету цен на билеты в те страны, которые сейчас закрыты, но вскоре откроются для россиян. «Стоимость билета увеличится вдвое или больше по сравнению с доковидным периодом. Это справедливо сегодня практически для всех международных рейсов», — заявил он.

В свою очередь, аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Евгений Миронюк рассказал, что динамика цен на авиабилеты будет определяться ситуацией с коронавирусом во всем мире. Из-за роста заболеваемости, вызванного более заразным «дельта»-вариантом коронавируса, спрос на авиаперевозки может упасть. В таком случае, рост цен на билеты в августе будет минимальным. Если же эпидобстановка, наоборот, нормализуется, то авиаперевозчики могут поднять цены еще на 15-20 процентов в течение года — особенно это скажется на международных направлениях.

Ранее онлайн-сервис по бронированию билетов Aviasales сообщил, что россияне повально захотели улететь в Португалию, которая пока остается закрытой для российских туристов. С 19 июля специалисты сервиса зафиксировали высокий спрос на авиабилеты в республику — количество поисковых запросов увеличилось на 138 процентов.