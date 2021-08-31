Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что россияне расхотели путешествовать на новогодние праздники и практически не покупают путевки на этот период. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Ломидзе, на данный момент есть только единичные продажи туров на Красную поляну в Сочи. «Веерные локдауны в регионах и возможное введение ограничений сильно напугали туристов, и они перестали планировать путешествия надолго вперед», — объяснила она.

По прогнозам главы АТОР, ожидать повышения спроса можно в октябре. «Но самые большие надежды мы все же возлагаем на создание в стране коллективного иммунитета и ослабление ограничений для поездок по стране и за ее пределы», — заключила Ломидзе.

Ранее директор компании Space Travel Артур Мурадян назвал оптимальную стоимость путевок на популярные курорты осенью. По его словам, путевки на российские и заграничные курорты в бархатном сезоне стоят от 40-50 тысяч рублей на двоих.