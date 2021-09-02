Назван срок превращения Крыма в «новую Анталью»

Эксперт считает, что Крым может превратиться в «новую Анталью» через десять лет

Курорты крымского полуострова смогут превратиться в «новую Анталью» через десять лет. Такой срок назвал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков в интервью РИА Новости.

Эксперт предположил, что появление в Крыму «крупных игроков» туристической индустрии может стать толчком к развитию и строительству новой инфраструктуры на полуострове. По его мнению, через пять лет станут заметны положительные изменения, а еще через пять республика сможет претендовать на название «Крымской Антальи».

«Полагаю, что полностью соотношение "инфраструктура-сервис-цена" будет достигнуто к 2030 году. При этом процентов на 70 удовлетворенность повысится уже в 2025 году», — заявил Волков.

По словам специалиста, в настоящее время инвесторы «с материка» активно ищут в Крыму землю для строительства. Кроме того, несмотря на санкции, возможность присутствия на полуострове интересует и иностранных предпринимателей. Волков отметил, что конкуренция между ними может также создать благоприятную среду для развития туризма в республике.

Ранее в сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявил о рекордном турпотоке за весь постсоветский период — в 2021 году полуостров посетило более семи миллионов человек. В летние месяцы в республике отдохнули более 5,2 миллиона человек — это в полтора раза больше, чем за аналогичный период в 2020 году.