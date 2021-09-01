Назван лучший отечественный курорт для пляжного отдыха осенью

Российским туристам назвали самый выгодный отечественный курорт для пляжного отдыха с наиболее комфортным климатом в бархатном сезоне. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в этом году курортный сезон в Краснодарском крае будет коротким — он продлится до октября. Крым, напротив, станет лучшим вариантом для осеннего отпуска. В этот период на полуострове температура колеблется в пределах 22-25 градусов, иногда сменяясь кратковременными дождями. Например, в Ялте прогнозируется бабье лето: по ночам температура не будет опускаться ниже 17 градусов.

Также отмечается, что в отличие от Кубани на полуострове не вводили антиковидных ограничений. «Крым может ожидать всех тех, кто хотел поехать в Краснодарский край, но не прививался. Поэтому ждем, что бархатный сезон будет очень успешным, погода пока располагает», — уточнил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Он добавил, что в связи с падением спроса осенью ожидается снижение цен на отдых примерно на 30-50 процентов. Стоимость номера в гостевых домах начинается от 650 рублей в сутки, а в спа-отелях с более высоким уровнем сервиса ночь обойдется в 3,5 тысячи рублей.

Ранее в августе эксперты туристического рынка выделили самые бюджетные зарубежные направления бархатного сезона. Среди заграничных курортов наиболее выгодный отдых будет в Турции — тур на семь дней на одного стоит от 60 тысяч рублей. Также россиянам предложили отправиться в Доминикану, Кубу и Мексику, куда можно улететь прямыми рейсами.