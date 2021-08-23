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Переехавшая в Крым россиянка назвала плюсы и минусы курорта в бархатном сезоне

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Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Россиянка, переехавшая в Крым на постоянное место жительства, навала главные достоинства и недостатки отдыха на полуострове в бархатном сезоне. Своим мнением девушка поежилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Главным и единственным минусом стали неблагоприятные погодные условия — поездку могут омрачить внезапные дожди или перепады температуры воды.

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Плюсов, наоборот, автор статьи перечислила гораздо больше. Во-первых, в начале осени цены на авиабилеты в Крым ниже, чем в летние месяцы. Во-вторых, на пляжах гораздо меньше семей с детьми, которые в сентябре уже ходят в школу.

Также россиянка отметила отсутствие пробок и очередей к популярным достопримечательностям, относительно низкие цены на жилье и обилие спелых фруктов на прилавках.

Ранее в августе стало известно, что в бархатном сезоне россияне предпочитают отдыхать за границей. Самым желанным направлением стала Турция — туда захотели отправиться 13 процентов респондентов опроса от сервиса OneTwoTrip. 9,5 процента опрошенных отметили Италию, девять процентов — в Грецию.

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