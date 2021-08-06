В Краснодарском крае спрогнозировали короткий бархатный сезон

На курортах Краснодарского края спрогнозировали короткий бархатный сезон, который продлится до третьей декады сентября. Об этом заявил профессор, кандидат географических наук Юрий Ткаченко, сообщает издание «Аргументы и факты».

По словам специалиста, бархатный сезон — условное понятие, которое характеризуется стабилизацией дневной температуры на уровне 25-26 градусов и минимальным количеством осадков.

«Температура морской воды держится примерно на таких же диапазонах: 23-25 градусов Цельсия. Море уже не такое теплое как летом, но еще достаточно благоприятное для купания», — рассказал Ткаченко. Он отметил, что на курортах Кубани, как правило, этот период приходится на сентябрь и первую неделю октября.

Эксперт обратил внимание, что в этом году из-за прохладного июня море прогрелось недостаточно — после понижения дневной температуры минимум до 24 градусов верхние слои воды быстро начнут охлаждаться.

«Обычно бархатный сезон продлевается до октября при условии, если прогрет примерно 30-метровый верхний слой моря. Получается, что нижележащие слои морской акватории прогревают верхние и таким образом передают им тепло, в то время как те охлаждаются под влиянием прохладного воздуха. Тем самым обеспечивают эту комфортную температуру», — заявил профессор.

Он также добавил, что в настоящее время прогретый слой воды немного тоньше обычного, в связи с чем бархатный сезон в крае должен быть коротким.

Ранее в августе стало известно о снижении цен на отдых в Краснодарском крае. Стоимость размещения в отелях курорта в среднем упала на 10 процентов после введения коронавирусных ограничений в регионе. Продажи туров на август в Сочи отстают от показателей доковидного 2019 года на 44 процента, а предоставление отельерами различных скидок не помогает, поскольку туристы не хотят вакцинироваться ради отпуска.