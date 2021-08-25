Стало известно о строительстве нового роскошного курорта рядом с Шарм-эш-Шейхом

Власти Египта запланировали строительство нового роскошного комплекса для отдыха вблизи известного курортного города Шарм-эш-Шейх. Информация об этом размещена на местной платформе для поиска и покупки недвижимости Osoule.

Так, источнику стало известно, что министр управления общественного бизнеса Хишам Тауфик (Hisham Tawfiq) и министр гражданской авиации Мохамед Манар (Mohamed Manar) провели встречу и обсудили создание гостинично-туристического проекта в Рас Джамила в Шарм-эш-Шейхе.

Уточняется, что соглашение о возведении комплекса подписано компаниями Al-Montazah Tourism and Investment Company и Imac Aqaba. Согласно концепции проекта, новый курорт будет построен на двух земельных участках, принадлежащих организации Al-Montazah, и станет аналогом частного курорта Эль-Гуна, построенного в 1990-х на севере Хургады.

Риф Рас Джамила, название которого в переводе с арабского означает «красивый риф», популярен среди путешественников, которые увлекаются дайвингом, благодаря многочисленным скоплениям разных видов рыб и красочным коралловым стенам.

Ранее в августе Шарм-эш-Шейх назвали самым популярным для путешествий курортом Египта среди россиян. Согласно данным туристического сервиса, за первые две недели августа спрос на отдых в стране вырос в десять раз и оказался в пять раз выше, чем за аналогичный период 2019 года.