Назван самый популярный среди россиян курорт Египта

Самым популярным для путешествий курортом Египта среди россиян назван Шарм-эш-Шейх. Об этом со ссылкой на онлайн-ресурс по поиску и покупке туров Level.travel сообщает РИА Новости.

Согласно данным туристического сервиса, за первые две недели августа спрос на отдых в стране вырос в десять раз и оказался в пять раз выше, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом отмечается, что по общему объему продаж путевок в Египет самым востребованным городом стал Шарм-эш-Шейх, куда едут примерно 58 процентов российских путешественников. На второй строчке — Хургада. Ее выбирают 28 процентов. Средний чек за пакетные туры на этих курортах составляет 135 тысяч рублей.

Самым дорогим направлением страны стал Сома Бей, куда цены на путевки начинаются от 152,3 тысячи рублей.

В августе Анталью назвали самым популярным для отдыха регионом Турции среди россиян в 2021 году. По общему объему продаж курортов провинции первое место занимает Аланья, поскольку туры туда обходятся дешевле, чем в другие города республики. На второй строчке — Кемер и Сиде, а далее следует Белек и сама Анталья.