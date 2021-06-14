Названа самая популярная страна для отдыха у россиян в 2021 году

Эксперты назвали Кипр самой популярной страной для летнего отдыха у россиян в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

По данным исследования, туристов привлекает «теплое Средиземное море и красивые пейзажи» Кипра. Средний чек покупок по банковской карте в этой стране составляет 4840 рублей.

В список лидирующих направлений для путешествий у граждан России также вошла Греция, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Отмечается, что рост популярности этих стран обусловлен закрытием большинства границ из-за пандемии коронавируса.

Исследователи подчеркнули, что россияне также часто выбирают отдых в Крыму. Полуостров опередил Сочи и Геленджик по спросу на путевки. Средний чек одной покупки на курортах Крыма в этом году составил 1396 рублей. Помимо этого, увеличился поток туристов в Санкт-Петербург.

11 июня россияне назвали десять самых популярных международных направлений для отдыха в первый месяц лета. Согласно предоставленным данным, лидером среди мест для зарубежных путешествий стала Армения — в этой стране в июне отпуск проведут 31,2 процента респондентов. Это направление также было на вершине рейтинга и в 2019 году.