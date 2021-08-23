Россиянам объяснили высокую стоимость туров в Египет

Специалист из туриндустрии объяснил высокие цены на туры в Египет действиями авиакомпаний

Эксперты туриндустрии объяснили россиянам причины высокой стоимости путевок на курорты Египта — сейчас средний чек тура составляет 135 тысяч рублей на двоих. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, цены на туры на 60-70 процентов складываются из стоимости перевозки.

«Египетские отели свои цены почти не подняли, соответственно, на ситуацию влияют действия авиакомпаний. Перевозчики воспользовались своим полумонопольным положением и диктуют цены», — заявил Мурадян.

При этом специалист добавил, что с приближением зимнего сезона ситуация изменится — появятся больше доступных путевок и рейсов на курорты Египта, которые «насытят рынок».

Ранее в августе Росавиация выдала авиакомпаниям более 200 допусков на регулярные полеты в Египет — разрешения получили «Ямал», «Северный ветер», Red Wings, Azur Air, Royal Flight, iFly и Nordstar. В основном допуски выданы на выполнение рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.