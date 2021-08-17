Росавиация выдала более 200 допусков на полеты в популярную пляжную страну

Российским авиаперевозчикам выдали более 200 допусков на регулярные полеты в Египет

Российским авиаперевозчикам выдали более 200 допусков на регулярные полеты в Египет. Об этом свидетельствует текст приказа, опубликованного на сайте Росавиации во вторник, 17 августа.

Согласно документу, в основном это допуски на выполнение рейсов на курорты республики — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из российских регионов.

Уточняется, что допуски утверждены для «Ямала», «Северного ветра», Red Wings, Azur Air, Royal Flight, iFly и Nordstar.

Также в Федеральном агентстве воздушного транспорт напомнили, что решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. «Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее в июле сообщалось, что российским авиаперевозчикам выдали допуски на международные рейсы в Таиланд и Израиль. Согласно приказу, полеты в Таиланд будут осуществляться авиаперевозчиком Royal Flight из 18 российских городов в аэропорт Утапао в Паттайе. Допуски на полеты в Израиль получили две авиакомпании — S7 и «Уральские авиалинии».

