Египет установит минимальные цены на размещение в отелях

Власти Египта с 1 ноября вводят минимальные цены на размещение постояльцев в четырех- и пятизвездочных отелях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра туризма Халеда аль-Анани.

Ночь в пятизвездочном отеле обойдется туристам минимум в 40 долларов, в четырехзвездочном — 28 долларов. По словам министра, это позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис. По мнению Аль-Анани, это помоет привлечь как можно больше иностранных туристов. Министр также рассказал, что уже два месяца в египетских гостиницах работают комиссии, которые проверяют уровень сервиса и его соответствие заявленным звездам.

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Также, по словам министра, правительство разрабатывает и другие меры поддержки туристического бизнеса, помогая им восстановиться после пандемии. В частности, отраслевым предприятиям предоставляют льготы. К примеру, власти снизили цены на обслуживание самолетов в аэропорту до 50 процентов, а также предоставили скидки на авиатопливо, которые будут действовать до апреля 2022 года.

Помимо этого, планируется запустить внутренние рейсы между главными курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями Египта. Билет в обе стороны, по словам министра, обойдется в 99 долларов.

Ранее генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян назвал условия, при которых цены на туры в Египет упадут. По его мнению, при запуске чартеров из 25-30 городов России стоимость путевок на курорты Египта снизятся на четверть.

Сейчас, по оценке управляющего директора туроператора «Библио-Глобус» Ирины Костенко, за неделю отдыха в Хургаде россиянам придется заплатить свыше 60 тысяч рублей. Отпуск на курортах Шарм-эш-Шейха будет стоить от 75 тысяч рублей.