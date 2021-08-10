Россиянам рассказали о цене отдыха на курортах Египта

За неделю отдыха на египетских курортах россиянам придется заплатить свыше 60 тысяч рублей. Об этом рассказала «Известиям» управляющий директор туроператора «Библио-Глобус» Ирина Костенко.

Эксперт подчеркнула, что за семь дней в Хургаде при двухместном размещении с полным пакетом придется отдать от 60 тысяч рублей, в то время как отпуск на курорте Шарм-эш-Шейха будет стоить от 75 тысяч рублей. Костенко отметила, что туроператор регистрирует стабильный спрос на полеты в Египет до конца осенних детских каникул. Кроме того, уже сейчас наблюдаются бронирования туров на новогодние праздники.

9 августа первый после возобновления авиасообщения самолет из России приземлился в Хургаде. Рейс с 298 российскими туристами на борту вылетел из московского аэропорта Домодедово.