Россияне смогут купить туры в Египет по сниженной стоимости при одном условии

Россияне смогут приобрести путевки в Египет по сниженной стоимости при одном условии — если количество рейсов в страну увеличится. Об этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал в интервью телеканалу «Дождь».

Эксперт объяснил, что в случае увеличения допусков на полеты в Египет россияне смогут купить туры в страну по более низкой стоимости. «Если оперштаб откроет квоты, то мы даже рассчитываем, что на 10-15 тысяч рублей цена турпакета будет дешевле», — прокомментировал Горин.

По словам специалиста, средняя стоимость недельной путевки в Египет для двоих туристов включая перелет составляет от 70 до 120 тысяч рублей.

9 августа первый после возобновления авиасообщения самолет из России приземлился в Хургаде. Воздушное судно приземлилось в курортом городе в понедельник, 9 августа, около 08:40 по местному времени (09:40 по Москве). В Хургаду рейс с 298 российскими туристами на борту вылетел из московского аэропорта Домодедово в 5:10 по местному времени.