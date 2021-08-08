Назван самый выгодный тур в Египет

Эксперты сравнили стоимость туров в Египет в августе с включенным прямым перелетом из Москвы и с перелетом через Каир и Стамбул и выбрали лучший вариант. Об этом сообщается на сайте портала TourDom.ru.

Так, отдых в трехзвездочном отеле Хургады с 14 по 21 августа с прямым перелетом из Москвы обойдется для двоих туристов в 85,5 тысячи рублей. Аналогичный тур с пересадкой в Стамбуле выйдет дороже на 25 тысяч рублей — в 111,8 тысячи рублей.

Стоимость путевки в четырехзвездочный отель Хургады с питанием «все включено» на базе прямого рейса из Москвы составит 119,5 тысячи рублей. Такой же тур с перелетом в Каир обойдется двум путешественникам в 133,4 тысячи рублей, при этом также необходимо учесть трансфер до гостиницы. Так, цена авиабилетов Каир — Хургада и обратно начинается от 19 тысяч рублей.

На курортах Шарм-эль-Шейха ситуация аналогичная. Так, за турпакет в пятизвездочном отеле с перелетом Москва — Шарм-эль-Шейх двое россиян отдадут 122 тысячи рублей, когда такой же недельный тур с включенными в стоимость авиабилетами из столицы до Каира обойдется в 130 тысяч рублей. Кроме того, в последнем случае еще 70 долларов (около пяти тысяч рублей) придется заплатить за трансфер от аэропорта до гостиницы в один конец.

Специалисты отметили выгодность путевок с прямым перелетом на курорты, однако напомнили, что с 9 августа из Москвы будет выполняться всего по пять таких рейсов в неделю.

Ранее в августе несколько крупных российских авиакомпаний получили допуски к полетам на курорты Египта Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Уточняется, что допуски из Москвы в популярные города Египта предоставлены «Аэрофлоту», «Победе» и S7. При этом из регионов рейсы будут осуществлять «Россия», «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind, AZUR Air и S7.

В июле стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх с 9 августа.