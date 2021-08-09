В Египте рассказали о надежде на увеличение числа авиарейсов из России

Египетская туриндустрия выразила надежду на увеличение числа авиарейсов между российскими городами и египетскими курортами в ближайшие недели. Об этом рассказал РИА Новости глава Государственного агентства по активизации туризма Ахмед Юсеф.

Он добавил, что в том числе ожидает запуска чартерных рейсов. Отмечается, что первый с ноября 2015 года прямой авиарейс из России вылетел в аэропорт Шарм-эш-Шейх в понедельник, 9 августа. На его борту были 517 туристов. Также первые два рейса из Москвы направились в Хургаду.

Юсеф напомнил, что ранее Россия и Египет запустили перекрестный Год гуманитарного сотрудничества. В связи с этим египетские власти активно занимаются продвижением курортов страны. В том числе они устраивают туры для популярных блогеров, журналистов и знаменитостей и принимают участие в туристической выставке в Москве. Юсеф подчеркнул, что все сотрудники отелей провинций Красное море и Южный Синай привиты от коронавируса.

Ранее несколько крупных российских авиакомпаний получили допуски к полетам на курорты Египта Хургаду и Шарм-эль-Шейх.