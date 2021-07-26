Россиянка нашла самый дешевый способ попасть в Египет и поделилась впечатлениями

Россиянка нашла самый дешевый способ добраться до курортов Египта и рассказала о ценах на билеты. Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма».

По словам туристки, самым бюджетным вариантом оказался перелет через Стамбул при условии самостоятельной организации тура. «Оформить тур самому — не страшно. Важно правильно подобрать билеты и стыковки с запасом. Чем больше, тем лучше», — отметила она.

Также путешественница порекомендовала не использовать функцию «составить сложный маршрут», которая есть в большинстве агрегаторов по покупке авиабилетов. В таком случае тратится больше времени на покупку, однако перелет обходится гораздо дешевле.

Девушка отметила, что маршрут через Минск или Киев выходит в несколько раз дороже, а путь через Каир смутил ее последующим наземным трансфером до курорта. «Мне на самолете лететь менее страшно, чем нестись в автобусе по темной дороге посреди пустыни», — добавила россиянка.

Кроме того, она упомянула особенности досмотра в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Если по прибытии в страну пассажиров сразу пропускают через паспортный контроль, то по возвращении их досматривают «с особым пристрастием» — заставляют открыть чемодан и включить технику.

«Минут 15-20 таможенник рассматривал мой паспорт и информацию обо мне в компьютере», — рассказала девушка.

Ранее в июле в Росавиации объяснили отказ авиакомпаниям в допуске на полеты в Египет — он был обусловлен отсутствием решения оперштаба о возобновлении чартерного авиасообщения с курортами страны. Всего ведомство отклонило более 230 заявок на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.