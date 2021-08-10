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Прибывшие на первых рейсах в Хургаду россияне рассказали о происходящем в Египте

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Фото: Заман Рамазанов / РИА Новости

Российские туристы, прибывшие в Хургаду первыми после открытия прямого авиасообщения рейсами, поделились впечатлениями и рассказали об обстановке в Египте. Об этом сообщает «Москва 24».

«Долетели мы прекрасно, самолет был заполнен на сто процентов, включая бизнес-класс. Очень много семей с маленькими детьми», — заявила жительница Подмосковья Оксана Темникова.

По ее словам, в Египет она прилетела впервые и не ожидала такого теплого приема. «Встретили нас с улыбкой. Сказали: "Мы так рады россиянам!" Нам подарили цветы, вручили какие-то сумочки с подарками. Все улыбаются, фотографируются с туристами», — рассказала о происходящем отдыхающая, отметив, что не скрывали радость даже сотрудники безопасности аэропорта.

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Кроме того, путешественница сообщила, что очередей в зоне таможенного контроля не было, в связи с чем все необходимые процедуры, включая оплату визы, были проведены быстро.

В свою очередь, другой отдыхающий отметил, что у вылетающих из России туристов дважды проверили справку с результатами ПЦР-теста или справку о прохождении вакцинации — при регистрации на рейс и при посадке в самолет. Кроме того, в течение полета пассажирам был выдан документ для заполнения, в котором необходимо было указать наличие или отсутствие симптомов коронавирусной инфекции и информацию о возможных контактах с больными COVID-19 в последние 14 дней.

По словам туриста, россиянам в Египте были очень рады. «Нас тут очень сильно ждали. Люди приветливые, выучили много русских слов, например "привет" и "с возвращением". В аэропорту туристов встречают русской музыкой. Звучала песня "Обстановка по кайфу" и другие», — рассказал Иван Петров, обратив внимание, что трап самолета был украшен воздушными шарами в цветах египетского флага, а каждого прибывшего угощали свежевыжатым соком из манго и вручали ему розу.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что в Хургаде впервые за шесть лет приземлился самолет с россиянами. По словам прибывших из Москвы туристов, египтяне встретили их с размахом: после посадки самолет поприветствовали водной аркой, а для отдыхающих устроили концерт.

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