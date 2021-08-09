Прибывших в Хургаду впервые за шесть лет россиян встретили «с размахом»

В Хургаде впервые за шесть лет приземлился самолет с россиянами — прибывших из Москвы туристов встретили «с размахом». Об этом сообщает РИА Новости и публикует соответствующее видео из аэропорта.

Как уточняет агентство, после посадки самолет поприветствовали водной аркой, а для отдыхающих устроили концерт.

На кадрах виден организованный в здании аэропорта банкет — для путешественников накрыли столы с закусками, официанты предлагают выпить коктейли и соки, играет громкая музыка.

9 августа первый самолет с российскими туристами приземлился в Хургаде после восстановления прямого авиасообщения между Россий и египетскими курортами. Рейс из Москвы выполняла авиакомпания EgyptAir.

Авиасообщение с египетскими курортами возобновилось с 9 августа по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх. Количество рейсов в Египет будет составлять до пяти в неделю на каждом маршруте. Суммарно может выполняться по десять еженедельных рейсов египетской стороной, десять — российской.