Россиян предупредили об опасности на египетских курортах в августе

Российских туристов, собирающихся на отдых в Египет в августе, предупредили об опасности на курортах страны. О ней сообщила врач-дерматолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима в интервью «Газете.Ru».

Врач предостерегла путешественников от долгого нахождения на солнце, так как в августе, по ее словам, оно «очень агрессивно». Более того, Сулима порекомендовала находиться преимущественно в тени, пить больше воды и носить головной убор.

Медик посоветовала использовать солнцезащитные средства с SPF 50+, а также делать выбор в пользу средств в виде молочка или крема. Эксперт отметила, что масла создают на коже «эффект линзы», что может спровоцировать ожоги.

Кроме того, Сулима напомнила, что некоторым категориям туристов, например, людям с аутоиммунными заболеваниями, васкулитами, поврежденными стенками сосудов, гипертоникам, пожилым, а также тем, кто переболел коронавирусом опасно находиться на солнце даже в российских широтах. Игнорирование опасности солнца может привести к возникновению злокачественных новообразований.

Ранее в августе россиян предупредили об опасности неофициальных экскурсий в горах Крыма с приезжими или малоопытными гидами. По мнению эксперта, такие специалисты не очень хорошо знакомы с местностью, к тому же не несут никакой юридической ответственности за безопасность своих клиентов.