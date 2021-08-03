Стюардесса рассказала о способах обезопасить себя от инфекций в отеле

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани (Kat Kamalani), прославившаяся в соцсетях благодаря историям о своей работе, рассказала о нескольких способах минимизировать риск заражения инфекциями в отелях. Информацией она поделилась в видео, опубликованном в ее TikTok-аккаунте.

Так, чтобы обезопасить себя, в первую очередь женщина посоветовала заворачивать пульт от телевизора в прозрачный пакет.

«Так много людей брали пульт в руки, а вы не имеете ни малейшего понятия, дезинфицировали ли его после всех туристов», — считает стюардесса.

Кроме того, бортпроводница призналась, что никогда не станет пользоваться стеклянными стаканами, если в номере нет посудомойки. Камалани уточнила, что никто не знает наверняка, как тщательно их мыли после предыдущих постояльцев. Она порекомендовала использовать только ту посуду, которая запечатана в защитную пленку.

Вдобавок американка рассказала, как выходит из положения, если в стоимость проживания в отеле не включен завтрак. Стюардесса объяснила, что можно нагреть воду в кофеварке, взять пакет овсянки быстрого приготовления и заварить кашу в чашке.

Ранее в июле эта же стюардесса рассказала о кнопке вызова бортперсонала в самолете. По словам Камалани, специальную кнопку не стоит нажимать во время взлета, посадки и турбулентности. Девушка отметила, что при включении соответствующего индикатора бортпроводникам приходится подвергать себя опасности во время перелета.

