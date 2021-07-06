Стюардесса рассказала о кнопке вызова бортперсонала в самолете

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани (Kat Kamalani), прославившаяся в соцсетях благодаря историям о своей работе, рассказала о кнопке вызова бортперсонала в самолете. Информацией она поделилась в видео, опубликованном в ее TikTok-аккаунте.

По словам бортпроводницы, специальную кнопку для вызова персонала не стоит нажимать во время взлета, посадки и турбулентности. Камалани отметила, что при включении соответствующего индикатора бортпроводникам приходится подвергать себя опасности во время перелета.

Так, стюардесса попросила пассажирам при необходимости получения питания, покрывала или других мелочей не нажимать кнопку. Она посоветовала позаботиться обо всем до взлета воздушного судна, а специальный сигнал использовать только для экстренных случаев.

Ранее в апреле сообщалось, что стюардесса американской авиакомпании призвала пассажиров не совершать некоторые действия на борту самолета. Например, бортпроводница отметила, что непозволительно просовывать ноги на кресло сидящего впереди пассажира.