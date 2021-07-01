Россиянам рассказали об их правах при задержке рейса

Специалисты рассказали российским туристам о правах, которые имеет путешественник при задержке рейса. Об этом сообщает портал «Турпром».

Так, эксперты предупредили, что если рейс не вылетел вовремя, турист вправе отказаться от полета, потребовать возврата денег, компенсацию морального вреда или взыскать штраф с авиакомпании за несвоевременную доставку путешественника в конечный пункт назначения.

Уточняется, что если рейс задержали, то перевозчик в любом случае обязан обеспечить хранение багажа и предоставить комнату матери и ребенка отдыхающим с детьми в возрасте до семи лет.

Также отмечается, что если самолет задержали более чем на два часа, компания должна предоставить прохладительные напитки, дать возможность совершить два телефонных звонка и отправить два сообщения по электронной почте. При задержке более четырех часов — предоставить горячее питание, при задержке более восьми часов днем или более шести часов ночью — разместить в отеле и доставить до аэропорта.

Ранее в апреле сообщалось, что стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани (Kat Kamalani), прославившаяся в соцсетях благодаря историям о своей работе, раскрыла способ получения бесплатных напитков во время полета.