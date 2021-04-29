Стюардесса раскрыла правду о графике работы бортпроводников

Стюардесса украинской авиакомпании, прославившаяся в сети благодаря историям о своей профессии, рассказала правду о графике работы бортпроводников. Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Девушка, рассказала, что в отличие от привычного для многих графика пять через два, расписание членов экипажа меняется каждый месяц.

Так, стюардесса уточнила, что бортпроводники в конце каждого месяца получают предварительный рабочий график на следующие четыре недели, который может меняться.

«Могут быть задержки рейсов, например, из-за погоды, или вообще отмены — особенно сейчас, из-за пандемии», — объяснила стюардесса.

Также девушка рассказала, что у стюардесс есть резервы — специальные дни, когда сотрудница авиакомпании должна быть на связи, ведь в любой момент ее могут поставить на рейс.

«Резерв — это как дежурство. Он может проходить как в аэропорту, так и дома», — отметила бортпроводница.

В заключение девушка добавила, что в работе бортпроводников важно уметь собираться за 15 минут, так как работников могут назначить на рейс, вылетающий в течение двух часов.

Ранее в апреле эта же стюардесса рассказала об одной детали на борту самолета, способной спасти жизнь пассажиров. По словам девушки, на крыльях каждого лайнера имеются маленькие желтые крючки, благодаря которым можно безопасно эвакуироваться при посадке самолета на воду. Для этого нужно прикрепить к ним специальный трос, находящийся в рамке аварийного выхода.