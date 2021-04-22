Стюардесса рассказала о спасающей жизни детали на борту самолета

Стюардесса украинской авиакомпании, прославившаяся в сети благодаря историям о своей профессии, рассказала об одной детали на борту самолета, способной спасти жизнь пассажиров. Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

По словам девушки, на крыльях каждого лайнера имеются маленькие желтые крючки, благодаря которым можно безопасно эвакуироваться при посадке самолета на воду. Для этого нужно прикрепить к ним специальный трос, находящийся в рамке аварийного выхода. В таком случае пассажиры смогут держаться за канат и спускаться с борта воздушного судна.

Бортпроводница отметила, что крылья самолета сделаны максимально гладкими и аэродинамическими. Однако это может стать серьезным недостатком в случае эвакуации, так как во время приводнения их поверхность становится очень скользкой, и пассажиры могут не удержаться и упасть, получив серьезные травмы.

Ранее в апреле эта же стюардесса рассказала об одном действии, которое нужно обязательно совершить после посадки в самолет. Бортпроводница настоятельно порекомендовала проверять наличие спасательных жилетов под сиденьем, так как многие пассажиры забирают их себе в качестве сувенира.