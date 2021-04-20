Стюардесса рассказала об одной особенности на борту самолета в период пандемии

Стюардесса украинской авиакомпании, прославившаяся в сети благодаря историям о своей профессии, рассказала об одной особенности на борту самолета в период пандемии. Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Бортпроводница объяснила, что многие авиакомпании закрывают туалет в передней части самолета, чтобы воспользоваться им могли только члены экипажа.

Дело в том, что отдельная уборная для бортпроводников и пилотов на борту не предусмотрена. Поэтому, по словам девушки, чтобы уменьшить контакты летного экипажа с пассажирами, такие меры необходимы во время пандемии.

Ранее в апреле стюардесса укачала ребенка пассажирки и растрогала пользователей сети. На размещенных кадрах бортпроводница держит на руках младенца и укачивает его во время полета. Согласно описанию под видео, мать ребенка отошла в туалет, и в этот момент он начал плакать. Стюардесса решила помочь отлучившейся женщине и успокоить малыша.