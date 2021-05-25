Россиянам предложили контролировать цены в отелях

Ростуризм предложил россиянам контролировать цены в отелях. На сайте контрольтуризм.рф ведомство запустило форму для жалоб на стоимость номеров отелей, авиабилетов, задержку рейса, отмену брони в гостинице, а также экологию курорта. Об этом сообщают «Известия».

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, туристы смогут подать жалобу по фактам намеренного завышения цен и недобросовестных действий участников рынка. Она отметила, что такие ситуации будут пресекаться совместными усилиями Ростуризма, ФАС и Роспотребнадзора.

Однако генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин усомнился в действенности идеи контроля за ценами на отели. Он подчеркнул, что цены на размещение в отелях выросли в среднем на 16-18 процентов по сравнению с 2019 годом. «Это рынок, который и правит ценовой политикой, зависящей от очень многих факторов, незаметных глазу туриста», — сказал он.

Генеральный директор объединенной сети «ТБГ и Горячие туры» Олег Мельник в свою очередь отметил, что инициативу следует четко разделить на прием жалоб на необоснованное увеличение цен и помощь клиентам, когда объекты разорвали в одностороннем порядке договорные отношения для последующей перепродажи другим туристам.

По мнению экспертов, в любой стране мира, где предпринимались попытки идти путем жесткого регулирования отельного рынка, в результате была получена только еще более полная закрытость туристических услуг для прозрачной цены и достойного отдыха.

Ранее Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив предложил ввести госрегулирование цен на услуги отелей и гостиниц. В целях стабилизации цен предлагается ввести регулирование стоимости проживания в Крыму, Краснодарском крае, а также в других курортных зонах в период с 1 мая по 31 сентября. При этом отмечается, что инициатива предусматривает изменение ценовых ограничений с учетом инфляции.