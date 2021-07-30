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Бортпроводник назвал самые негигиеничные поступки на борту самолета

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Фото: Depositphotos

Бортпроводник назвал пять самых негигиеничных и опасных для здоровья поступков на борту самолета. Об этом он рассказал в своем TikTok-аккаунте.

В первую очередь, сотрудник авиакомпании порекомендовал «ни в коем случае» не надевать в самолет короткие шорты. «Вы даже не представляете, сколько заразы накапливается на креслах. Их пылесосят в исключительных случаях», — отметил он.

Кроме того, член экипажа предупредил об угрозе микробов при соприкосновении с иллюминатором. По его словам, стекол могли касаться сотни других пассажиров. По этой же причине блогер посоветовал нажимать на кнопку смыва в уборной только в перчатках или через салфетку.

Бортпроводник также напомнил о важности пить воду в течение полета, чтобы сохранять баланс жидкости в организме.

В заключение эксперт призвал не стесняться просить помощи у членов экипажа в случае плохого самочувствия, так как молчание может навредить сильнее. «Мы здесь для того, чтобы помогать вам», — подчеркнул автор ролика.

Ранее в июле стало известно о любимых привычках российских пассажиров на борту самолета. Бронировать заранее определенные места на борту привыкли 43,7 процента респондентов. При этом во время полета 69 процентов туристов любят читать бортовые журналы, 57,5 процента отдают предпочтение фильмам и сериалам, а 41,8 процента — книгам.

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