Россиян предупредили о еще одной опасности в Крыму

Неофициальные экскурсии в горах Крыма с приезжими или малоопытными гидами могут представлять для туристов опасность. Об этом россиян предупредил в интервью РИА Новости доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского Игорь Вахрушев.

Эксперт отметил, что, так как в России пока не введена единая сертификация для экскурсоводов, в последнее время участились случаи, когда люди, «один-два раза сходив в походы по Крымским горам», начинают считать себя гидами и собирать группы туристов. По мнению Вахрушева, это может представлять большую опасность для отдыхающих, поскольку такие специалисты не очень хорошо знакомы с местностью, к тому же не несут никакой юридической ответственности за безопасность своих клиентов.

Вахрушев предостерег туристов от участия в экстремальных и спортивных походах, объявления о которых размещаются в соцсетях. Вместо этого доцент посоветовал пользоваться услугами официальных туроператоров и ходить в горы только в составе организованных групп.

«В этом случае хотя бы уже есть юрлицо или предприниматель, который чувствует свою ответственность, и это будет более адекватно и безопасно, чем пытаться идти в "походы по интересам"», — добавил эксперт.

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20 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который регламентирует работу экскурсоводов и гидов-переводчиков и запрещает иностранцам работать в данной отрасли. Отмечается, что закон вступит в силу с 1 июля 2022 года. Актом устанавливается, что для повышения качества предоставляемых услуг потребителям экскурсоводы, гиды, инструкторы и проводники обязаны проходить аттестацию и соответствовать определенным требованиям.