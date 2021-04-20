Иностранцам запретили проводить экскурсии для россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, который регламентирует работу экскурсоводов и гидов-переводчиков и запрещает иностранцам работать в данной отрасли. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что закон вступит в силу с 1 июля 2022 года. Актом устанавливается, что для повышения качества предоставляемых услуг потребителям экскурсоводы, гиды, инструкторы и проводники обязаны проходить аттестацию и соответствовать определенным требованиям.

Так, например, проводить экскурсии могут только граждане России, при этом работник должен иметь среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю работы. Для гидов-переводчиков обязательно свободное владение иностранным языком.

7 апреля Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий иностранцам работать экскурсоводами. Согласно нововведению, иностранцы не допускаются к проведению экскурсий на территории России, кроме выходцев из стран, заключивших особые соглашения с правительством. Отмечается, что люди, не имеющие гражданства России, могут продолжить работать инструкторами-проводниками.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



