Путин оценил Россию словами «посмотреть у нас есть что»

Президент России Владимир Путин оценил состояние внутреннего туризма в стране словами «посмотреть у нас есть что». Об этом глава государства заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям, сообщает ТАСС.

По мнению Путина, у страны есть уникальное и самобытное наследие, которое должно быть доступно всем гражданам, в особенности молодежи. «Чтобы любить свою родину, молодые поколения должны ее знать, причем во всем многообразии природы, географии, истории, культуры, традиций наших народов», — сказал президент.

Помимо этого, российский лидер указал на приоритет развития туристической отрасли государства, отметив необходимость создания инфраструктуры и возможностей для путешествия по стране. В частности, он напомнил про национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», поддержав идею включить в него меры по развитию этнокультурного туризма.

Также президент заметил, что из-за ряда ограничений, связанных с пандемией, россияне стали больше интересоваться внутренним туризмом. «У нас слава богу, ситуация на данный момент времени гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят, да и посмотреть у нас есть что», — заверил Путин.

26 марта Путин поручил правительству расширить туристический кешбэк для школьников и студентов. Глава государства предложил увеличить сроки действия акции для данных категорий до года, уточнив, что предложение должно быть доступно и во время каникул.