Россиянам раскрыли главные опасности при купании в море

Российским туристам объяснили, как избежать несчастных случаев во время купания в море. Главные опасности, с которыми отдыхающие могут столкнуться в воде, раскрыла специалист Центра медицинской профилактики Республики Крым Вера Павлова, сообщает РИА Новости.

Эксперт предупредила, что ныряние с берега в водоем может стать причиной потери сознания — при существенной разнице температур воздуха и моря есть риск возникновения сосудистой реакции.

«Заходить в воду нужно постепенно — постоять, немного остыть. Если делать это спиной к морю, то вы будете видеть берег, на берегу будут видеть ваше лицо, и, если станет плохо, будет быстрее оказана помощь», — добавила специалист.

Также Павлова не рекомендовала прыгать с волнорезов, поскольку, по ее словам, под водой они окружены бетонными опорами, следовательно, человек может получить травму и утонуть.

Кроме того, эксперт предостерегла туристов от купания в состоянии алкогольного опьянения и призвала трезво оценивать свои физические способности перед заплывами, так как от чрезмерной нагрузки в мышцах может возникнуть судорога.

«Нужно лечь на спину вверх лицом, постараться максимально расслабиться и звать на помощь. Если боль прекратилась, нужно потихоньку двигаться к берегу и постараться этой конечностью не шевелить», — рассказала о действиях при судорогах Павлова.

Ранее в июле самыми опасными местами для купания в Крыму назвали дикие пляжи полуострова. По мнению эксперта, из-за отдаленности несанкционированных побережий для отдыха спасатели зачастую не успевают добраться до тонущих россиян.

