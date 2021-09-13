В Египте появятся два новых туристических города

Власт Египта в ближайшие месяцы планируют открыть в стране два новых туристических города. Об этом министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани рассказал в интервью газете «Известия».

Первый город будет нахожиться на севере примерно в 100 километрах от Каира, ближе к Красному морю. Он получил имя Аль-Галяля. Второй расположится на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин.

Аль-Анани выразил уверенность, что в ближайшие месяцы стоимость туристических поездок в Египет из России не изменится, поскольку власти Египта продолжают оказывать поддержку самолетам, прилетающим из других государств. А в перспективе, считает министр, цены могут снизиться за счет увеличения количества рейсов и возобновления чартерного авиасообщения между двумя странами.

6 августа российские авиакомпании получили разрешение на полеты на курорты Египта Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Из Москвы будут летать «Аэрофлот», «Победа» и «S7». Из регионов рейсы будут осуществлять «Россия», «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind, AZUR Air и S7.