Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха

OneTwoTrip: большинство россиян этой осенью предпочитают путешествовать по стране

Специалисты OneTwoTrip проанализировали поисковые запросы на авиаперелеты и выяснили, где россияне собираются отдыхать этой осенью. Об этом пишет РИА Новости.

По данным результатов исследования, 60 процентов респондентов интересуются перелетами внутри страны. Наибольшей популярностью пользуются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Сочи.

В списке востребованных российских направлений также оказались Калининград, Симферополь, Краснодар и Минеральные воды.

Среди путешествий за рубеж лидирующую позицию в рейтинге заняла Турция (21 процент от всех поисковых запросов). На второй строчке — Армения, а на третьей — Египет. Также, согласно данным сервиса, граждане России часто ищут билеты в Узбекистан, Венгрию и на Кипр.

Ранее в сентябре туристы назвали самые раздражающие факторы путешествий по России — одним из них стало плохое состояние дорог. Вторым таким фактором стали грязные туалеты, на третьем месте — введенные в регионах коронавирусные ограничения.