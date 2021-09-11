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Названы города с бюджетными гостиницами в бархатный сезон

Аналитики назвали Шарм-эш-Шейх и Хургаду городами с бюджетными отелями в бархатный сезон
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Хургада
Хургада
Фото: Pixabay

Аналитики узнали, в каких городах возможно забронировать наиболее бюджетное жилье до середины осени, сообщает RT со ссылкой на исследование онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Городами с самыми бюджетными гостиницами названы египетские Шарм-эш-Шейх и Хургада. В бархатный сезон на этих курортах можно найти номера от 900 и 1250 рублей в сутки, соответственно.

Номера в отелях Турции обойдутся от 1380 рублей в Стамбуле и от 1650 рублей в Алании, Остановиться в Сиде и Анталье получится за 1900 и 2250 рублей в сутки, в Кемере — за 2400 рублей, в Бодруме — за 2850 рублей, в Белеке — за 3360 рублей. Дубай предлагает вариант размещения стоимостью от 2300 рублей, абхазский город-курорт Гагра — от 2500 рублей.

Российскими лидерами с бюджетным размещением стали Сочи (от 1770 рублей) и Анапа (1950 рублей). В Симферополе получится снять номер минимум за 2350 рублей, в Геленджике — за 2600 рублей, в Калининграде предлагают номера от 3000 рублей, во Владивостоке — от 3200 рублей, в Кисловодске — от 3300 рублей.

Замыкают рейтинг 20 лучших направлений с самыми выгодными ценами на размещение в бархатный сезон Ялта (от 4000 рублей) и Алушта (от 4050 рублей).

Ранее россиянам назвали самые бюджетные страны для отдыха возле моря осенью. Среди них Турция, Египет и Кипр. Так, недельный тур на сентябрь на двоих можно забронировать за 52 тысячи рублей.

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