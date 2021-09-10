Россиянка сравнила алкоголь в дешевых и элитных отелях Турции и сделала выводы

Туристка рассказала о барном меню в элитном и дешевом отелях в Турции и поделилась фото

Российская туристка, часто путешествующая по Турции, сравнила алкоголь в дешевых и премиальных отелях республики и поделилась выводами. Об этом она написала в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, девушка продемонстрировала сделанную ею фотографию меню алкогольных коктейлей в одном из элитных пятизвездочных отелей Турции. Помимо широкого выбора напитков и красивой подачи россиянка отметила импортный ассортимент представленного алкоголя.

«Также любой напиток можно заказать отдельно. Например, взять "чистый" ром или вермут», — добавила путешественница.

Кроме того, туристка показала фотографию барного меню бюджетной турецкой гостиницы. Автор блога подчеркнула, что в основе всех напитков — водка, а выбор при этом небольшой. Кроме того, девушку разочаровал тот факт, что отдыхающим по системе «ультра все включено» доступно ограниченное количество различных видов алкоголя, в том числе три вида вина, пиво, ракия, джин, водка и виски.

Ранее в сентябре россиянам назвали отличия между пятизвездочными отелями Турции и Египта. Эксперты отметили, что сервис в турецких отелях обычно соответствует заявленному количеству звезд, а в случае неприятностей персонал с радостью готов их исправить. В Египте, напротив, сотрудники гостиниц оказывают услуги только за чаевые.