Россиянка побывала на малоизвестном курорте Турции и осталась в восторге

Россиянка побывала на малоизвестном турецком курорте Чешме и описала его фразой «прокачка для души». Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма».

По словам путешественницы, этот регион не пользуется популярностью среди соотечественников из-за высоких цен. Так, она остановилась в бутик-отеле, где сутки проживания стоили 300 долларов (почти 22 тысячи рублей). «Наши туристы привыкли, что если отдых в Турции, то обязательно — все и еще немного, и обязательно за три копейки», — сказала автор.

В итоге девушка осталась в восторге от города Алачати. Она отметила улицы «как с картинки», обилие цветов, красивую архитектуру и яхты. «Тут другая Турция: веселые, загорелые, дружелюбные люди всех возрастов, кто-то с ног до головы в тату, кто-то в йоговских штанах. Или дама в шляпке, в купальнике от кутюр и с роскошной прической», — описала она отдыхающих.

Кроме того, россиянка поразилась чистым пляжам, которые окружены скалами, цветущими кустами и соснами. Как рассказала туристка, песок напоминал ей белую муку.

Также путешественница добавила, что в ее отеле отдыхали в основном европейцы. «Наш номер был небольшой, с видом на бассейн. На завтрак тут подается домашняя выпечка, вафли с фруктами, вкуснейший кофе. Вам по запросу приготовят яйца, каши на любой вкус», — уточнила она.

Ранее в августе российская туристка впервые побывала в Турции и описала поездку фразой «не все так радужно» и раскритиковала менталитет соотечественников. По ее словам, «наши люди» начинают выпивать алкогольные напитки уже в 10 утра, так как в это время детей можно отвести в мини-клуб к аниматорам.