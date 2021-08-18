Водитель автобуса в Турции вернул россиянке забытые деньги

Водитель автобуса в Турции вернул россиянке, которая оставила в салоне транспорта 200 долларов (около 15 тысяч рублей), забытые деньги. Об этом сообщает Sabah.

Отмечается, что 28-летняя российская туристка Лейла Гулиева прилетела в Турцию отдыхать. Путешественница села в автобус, отправляющийся из аэропорта Бодрума в курортный город Милас, и забыла в нем 200 долларов, когда выходила на остановке у своего отеля.

После завершения поездки водитель автобуса Адем Алдырак (Adem Aldırak) обнаружил в салоне автомобиля оставленную сумму. Турок решил вернуть находку его владельцу и передал деньги транспортному управлению столичного муниципалитета Мугла.

В это же время российская туристка, обнаружив пропажу, обратилась к властям автовокзала и объяснила им всю ситуацию. В итоге девушке вернули забытую в автобусе сумму денег.

Ранее в августе туристка купила авиабилет на последние деньги и ошиблась с годом вылета. Пассажирка по прибытии в аэропорт обнаружила, что случайно забронировала билет на лето 2022 года. В итоге авиакомпания предложила ей безвозмездную помощь и билет на ближайший рейс.