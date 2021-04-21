Россиянин перепутал багаж в аэропорту и получил полмиллиона рублей

Пассажир случайно перепутал багаж в аэропорту, взял чужую сумку с вещами и нашел там полмиллиона рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заявление пресс-службы управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

В аэропорту Санкт-Петербурга россиянин получил чужую сумку и улетел с ней в Екатеринбург. Обнаруживший позже «подмену» мужчина тут же обратился в полицию с заявлением о пропаже 500 тысяч рублей, документов и личных вещей.

По прилете в столицу Урала россиянина задержали правоохранительные органы и разобрались в возникшем недоразумении. Как отметили сотрудники МВД, мужчина даже не понял своей ошибки — сумки выглядели абсолютно одинаково.

Ранее в апреле пассажиру самолета выставили счет в 770 миллионов долларов из-за одного действия — мужчина воспользовался услугой расширенного места перед посадочным креслом, не входящей в базовый тариф. Позже оказалось, что высокая цена была вызвана ошибкой в системе бронирования авиаперевозчика.