Турист отсудил у крупнейшей авиакомпании деньги за билет с ошибкой в имени жены

Турист отсудил у одной из крупнейших в мире авиакомпаний — немецкого перевозчика Lufthansa — деньги, которые ему пришлось доплатить за новый билет для жены после того, как ее имя в бронировании указали с ошибкой. Об этом пишет Daily Mail.

34-летний Максим и 38-летняя Вероника Оде (Maxime & Veronique Audet) в декабре прошлого года планировали отправиться из Лондона в канадский Монреаль и навестить семью. За несколько дней до поездки мужчина обнаружил, что буквы в имени его супруги в билете перепутаны местами.

Пассажир обратился в офис Lufthansa, однако представитель авиакомпании заявил, что женщине придется заплатить за новый билет 916 фунтов стерлингов (около 90 тысяч рублей) либо вовсе отказаться от перелета. Отмечается, что оператором перелета была авиакомпания Air Canada.

«Это было действительно обидно. Моя жена чуть не расплакалась», — поделился Оде, добавив, что изначально они отказались вносить дополнительную сумму, но впоследствии осознали, что других вариантов решения проблемы нет.

В результате по возвращении из путешествия пара подала иск в суд. Решение было вынесено в пользу Оде, так как, по уточнению судьи, авиакомпания не смогла предоставить никаких доказательств, что опечатка при бронировании была совершена именно клиентом, а не сотрудниками организации. Lufthansa обязали выплатить пассажирам 1058,41 фунта стерлингов (более 100 тысяч рублей).

23 октября сообщалось, что пассажира авиакомпании Finnair оштрафовали на 40 тысяч евро после того, как он сходил в туалет на борту самолета и разгромил его. Как стало известно следствию, турист начал вести себя агрессивно из-за того, что бортпроводник не разрешил ему расплачиваться подарочной картой авиакомпании во время перелета. Тогда путешественник отправился в уборную и устроил там погром.