Туристка купила авиабилет на последние деньги и ошиблась с годом вылета

Американская туристка купила билет на самолет на последние деньги и ошиблась с годом вылета — она узнала об этом за час до рейса. Своей историей девушка поделилась в TikTok-аккаунте.

Так, пассажирка собиралась вернуться в США после отпуска в Хорватии, однако по прибытии в аэропорт она обнаружила, что случайно забронировала билет на лето 2022 года.

«Сейчас я сижу у входа в терминал без денег и не знаю, что делать. На моем телефоне скоро закончится интернет, я останусь без связи», — рассказала путешественница в опубликованном видео.

Через некоторое время ей удалось связаться с представителями авиакомпании EasyJet — в итоге ей предложили безвозмездную помощь и оплатили билет на ближайший рейс до США.

Невнимательность пассажирки вызвала недоумение пользователей сети. «Зачем путешествовать, если ты покупаешь билет на самолет за последние деньги?», «Когда-нибудь все пассажиры будут адекватными», «Она покупала билеты вслепую?», «С кем не бывает, но зачем возмущаться, если это твоя вина?» — писали юзеры в комментариях.

Ранее в апреле россиянин случайно перепутал багаж в аэропорту, взял чужую сумку с вещами и нашел там полмиллиона рублей. Приземлившись в Екатеринбурге, пассажира задержали сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что мужчина даже не понял своей ошибки — сумки выглядели абсолютно одинаково.